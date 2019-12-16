Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri
Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar
Belediye spor
ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor
Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor
Yerköyspor 1-0 Güneşspor
Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
B Grubu Maç Sonuçları
Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor
Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor
Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor
Palasspor 1-2 Kafkasspor
Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ