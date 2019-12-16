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Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor.

16.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:51Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta
Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Belediye ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor

Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor

Yerköyspor 1-0 Güneşspor

Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

B Grubu Maç Sonuçları

Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor

Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor

Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor

Palasspor 1-2 Kafkasspor

Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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