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Birinci Antalya Anne Çocuk Festivali, 24 Ocak'ta başlayacak

Antalya'da bu yıl birincisi düzenlenecek "Antalya Anne Çocuk Festivali", 24-26 Ocak arasında gerçekleştirilecek.

21.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:34Birinci Antalya Anne Çocuk Festivali, 24 Ocak'ta başlayacak
'da bu yıl birincisi düzenlenecek "Antalya Anne Çocuk Festivali", 24-26 Ocak arasında gerçekleştirilecek.
Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde atölye çalışmaları, sahne gösterileri, aile yarışmaları, tiyatro oyunları ve söyleşiler yapılacak.
Farklı sektörlerden markaların tanıtım stantlarının yer alacağı festival, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Markaların promosyon ve indirim fırsatlarından yararlanma imkanı bulacak ziyaretçiler yaratıcı drama, robotik kodlama, masal, orff ritim, bilim, puzzle ve oyun atölyelerinde eğlenceli zaman geçirebilecek.
Festival giriş ücretleri çocuklar için 5, ebeveynleri için ise 10 lira olacak.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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