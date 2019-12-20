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Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri erler Mustafa ve Haydar anıldı.

20.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:23
" Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri erler Mustafa ve Haydar anıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın yürüttüğü "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında anma töreni düzenlendiği ifade edildi.
Törende, Birinci Dünya Savaşı'na Zonguldak'tan giden er Mustafa ile Ankara'dan giden er Haydar, yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.
Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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