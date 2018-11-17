Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa Cepheleri Ele Alınacak

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:07



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:07

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Varşova Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi ve Polonya Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 20-23 Kasım 2018'de "I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu" düzenleniyor.Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ve savaşla bağlantılı pek çok önemli gelişmenin 100. yıldönümü olan 2018 yılında, savaşın muhasebesinin yapıldığı bilimsel etkinliklere yenisi ekleniyor. Varşova'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Cepheleri Sempozyumu'nda yurt içinden ve yurt dışından bilim adamlarının katılımıyla I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Galiçya ve Makedonya Cepheleri masaya yatırılacak.I. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephelerindeki cereyanına, tarafların kazanç ve kayıplarına, mütarekelerle yeniden çizilen yeni sınırlara dair değerlendirmelerin yapılacağı sempozyumda, devletler arasındaki müttefiklik ilişkisinin toplumlar arasında doğurduğu sosyo-kültürel etkileşim ele alınacak. Türk askerinin de savaştığı Makedonya ve Galiçya Cephelerini içine alan ülkelerdeki Türk şehitliklerinin tespiti ve şehitliklerin korunması için yapılması gerekenler de sempozyumda konuşulacak konular arasında bulunuyor. Sempozyum, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bogdan Goralczyk'in katılımıyla düzenlenecek olan değerlendirme oturumuyla sona erecek. - ANKARA