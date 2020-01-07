Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı kararı ile 80 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararla 30 Kasım 2019 tarihinden itibaren birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilenler şunlar:

"Mülkiye Müfettişi Ahmet Günaydın, Mülkiye Müfettişi Harun Ersin Polat, Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özkan Demirel, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş, Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Kalecik Kaymakamı Abdullah Abid Öztoprak, Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt, Çivril Kaymakamı Armağan Önal, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, Mersin Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Adil Tekeli, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Mülkiye Müfettişi Ahmet Gencer, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Mülkiye Müfettişi Yusuf Güni, Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Sögütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Mülkiye Müfettişi Emrah Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Soğukpınar, Hukuk Müşaviri Naci Aktaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Mülkiye Müfettişi Hakan Hakyemez, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Atasoy, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İlkadım Kaymakamı Hasan Balcı, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Personel Genel Müdür Yardımcısı Kadir Taner Eser, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Urla Kaymakamı Önder Can, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tarık Bahadır, Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik, Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Mülkiye Müfettişi Fatih Acar, Mülkiye Müfettişi Ferit Görükmez, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Uşak Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Mülkiye Müfettişi Hüseyin Göktürk, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Harun Yücel, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş."

Ayrıca Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Şaban Erdoğan, Mülkiye Müfettişi Mehmet Akif Celep, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan 30 Kasım 2018'den, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya 30 Kasım 2017'den, Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü ve Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar 30 Kasım 2016'dan, Hukuk Müşaviri Cem Afşin Akbay ise 30 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA