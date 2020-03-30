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Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı

- Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı Ankara'da birinci sınıf öğrencileri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek, korona virüsü anlatıp, evde kalınması için büyüklerine mesaj gönderdi.

30.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:03
- Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı
ANKARA - Ankara 'da birinci sınıf öğrencileri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek, korona virüsü anlatıp, evde kalınması için büyüklerine mesaj gönderdi.
Velilerin desteğiyle 1-B sınıfı öğrencileri evlerinden video çekerek mesajlarını iletti. "Merhaba Türkiye 1-B sınıfı olarak size mesajımız var" diyerek başlattıkları videoda önce virüs gibi konuşup, yaramaz olduğunu, seyahat etmeyi çok sevdiğini, elden ele bulaştığını ve ciğerleri hasta ettiğini anlattı. Minik öğrenciler, ardından da virüsten nasıl korunması gerektiğini belirterek, akranlarına "korkmayın" mesajı verdi. Büyüklerine de "geleceğimiz için evde kalın" önerisinde bulunan öğrenciler, ayrıca sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi unutmadı.
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Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Yerel

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Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı
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