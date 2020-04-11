Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Birinci sınıf öğrencisi Miray'dan örnek olacak 23 Nisan paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sonra birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan da çektiği bir videoyla, evde 23 Nisan kutlamasına destek oldu.

11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:18
Birinci sınıf öğrencisi Miray'dan örnek olacak 23 Nisan paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sonra birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan da çektiği bir videoyla, evde 23 Nisan kutlamasına destek oldu.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de birçok organizasyon ve kutlama ertelendi veya iptal edildi. Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı da salgın dolayısıyla iptal edilen organizasyonlar arasında yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta yaptığı açıklamalarda bu bayramın tüm coşkusuyla kutlanması gerekliliğine vurgu yaptı.


Konuyla ilgili Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bu 23 Nisan, çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" diyerek öğretmenlerin velilerle irtibata geçmesini ve öğrencilerin evlerini uygun şekilde süslemesi gerektiğini açıkladı.


Ailesinin destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kamera karşısına geçen birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir mesaj kaydetti. Kutlamaların evden de olabileceğini vurgulayan minik Miray, "23 Nisan, meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kutlama etkinliği kapsamında bütün ülkemizi, 23 Nisan akşamı saat 20.00'de bayraklarımızla birlikte herkesi balkonlarda bekliyoruz. Hadi Türkiye'm haydi, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyuralım. Hep birlikte 23 Nisan'ı evde kutlayalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, 23 Nisan, Eylül, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Birinci sınıf öğrencisi Miray'dan örnek olacak 23 Nisan paylaşımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Aydının turistik ilçesi Didim'de sessizlik hakim - Haber 15:23: Burdur'da karantina süresi dolanlar evlerine döndü - Haber 15:22: Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Haber 15:22: Amasya'da ihtiyaçlı ailelere gıda paketi yardımı - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi Kara, dün geceyi işaret etti: Risk çok ama çok büyüdü - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:06: Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı - Haber 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler