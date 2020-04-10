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BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI.

İstanbul'un simgelerinden vapurlar boş kaldı.

10.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:08
BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI.

İstanbul 'un simgelerinden vapurlar boş kaldı.

Koronavirüs önlemlerinin ardından seferlerde önemli oranda azalma yaşandı.

DHA ekibinin yolculuk yaptığı iki vapurda toplam 35 kişi yolculuk yaparken, geçen yıl aynı dönem aynı iki vapurda toplam bin 83 kişi vardı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,

İstanbul'da toplu ulaşımdaki düşüş en çok vapurları etkiledi. Geçen yılın aynı döneminde bin 83 kişi taşıyan iki vapur, toplam 35 yolcu ile sefer yaptı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin ardından toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilip önlemler alındı. 15 Mart'tan itibaren alınan koronavirüs önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısıyla İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90'a yakın düştü.

İstanbul'da vapurlarda da büyük boşluk var. Salgından önce 500-600 kişiyle sefer yapan vapurlarda artık 15-20 kişi yolculuk ediyor.

EN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞANAN TOPLU TAŞIMA ARACI

Boğaz'ın simgelerinden vapurlarla yolculuk etmek İstanbullular için büyük keyif. Martı ve simitle özdeşleyen şarkılara esin kaynağı olan vapurlar tenha görüntüleriyle dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart'tan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda tedbir almıştı. Seyrek oturma, yüzde 50 yolcu alma gibi tedbirlere "evde kal" çağrıları ve sokağa çıkma kısıtlamaları da eklenince toplu ulaşımda yüzde 90'lara varan azalma meydana geldi.  En fazla yolcu sayısında düşmenin ise İstanbul simgelerinden vapurlarda olduğu belirtiliyor. Geçen yıl 15 Mart'ta 22 bin 582 kişinin kullandığı vapurlara önlemlerin ilk günü olan bu yılın 15 Mart'ında ise 5 bin 607 kişi bindi. 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar geçen sürede ise vapurla yolculuk yapanların sayısı 38 bin 345 oldu. Aynı dönem geçen yıl ise bu sayı 438 bin 256 kişi olmuştu. Yani vapur kullananlardaki düşüş yüzde 92'yi geçti.

BİN 83 YOLCUDAN 35 YOLCUYA

En yoğunluk yaşanan hatlardan biri ise Beşiktaş-Kadıköy hattı. DHA ekibi Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan 16.45 vapuruyla yolculuk etti. İş çıkışı saatinde normalde adım atacak yer olmayan vapurdaki yolcu sayısı 12 oldu. Saat 17.15'te Kadıköy'den kalkan vapurdaki yolcu sayısı ise 23'tü. Oysa geçen yıl aynı tarihte 16.45 vapuru 530, saat 17.15 vapurunda ise 553 yolcu taşımıştı. Yani geçen yıl bin 83 yolcu taşıyan iki vapur sadece toplam 35 yolcu ile sefer yaptı. Yani yolcu düşüş oranı yaklaşık yüzde 95'i geçti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
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