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Birkan Batuk, ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi.

31.10.2019 12:10Birkan Batuk, ameliyat edildi
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve sol el bileğinde "radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı" tespit edilen Birkan Batuk'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncuya, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Birkan Batuk, basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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