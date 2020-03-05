Birkan Sokullu, Topkapılı Mehmet'e can verecek

Ya İstiklal Ya Ölüm'de kahramanlar sahne alacak

Kuva-yı Milliye'nin etkin üyelerinden biri olan Topkapılı Mehmet'i ise ünlü oyuncu Birkan Sokullu canlandırıyor.

Sokullu'nun hayat vereceği Topkapılı Mehmet, Milli Mücadele için İstanbul 'da çok büyük görevler üstlenen ismidir. Eski bir tulumbacı ve kabadayı olan Topkapılı; hayırsever, oldukça zeki, korkusuz ve vatanseverdir. Zalimin daima karşısında duran Topkapılı aynı zamanda bıçak ve silah kullanmakta da ustadır.

Kahramanların sahne alacağı Ya İstiklal Ya Ölüm'de izleyiciler, vatansever kişiler eşliğinde milli mücadele ruhuna tanıklık etmiş olacak. Şanlı tarihimizi gözler önüne serecek olan dizi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuva-yı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür,Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ile Altan Erkekli ve Kenan Bal gibi isimlere kadrosunda yer veren dizinin senaryosu Funda Çetin'e ait. Yapımını Kirli Kedi & Atlantis Yapım'n üstlendiği Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yönetmen koltuğunda ise Yasin Uslu oturuyor.