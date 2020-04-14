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BİRKONFED'den Kovid-19 salgınından etkilenen ailelere yardım

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihtiyaç sahibi 1500 aileye erzak yardımı yapıldı.

14.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:46
BİRKONFED'den Kovid-19 salgınından etkilenen ailelere yardım
İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihtiyaç sahibi 1500 aileye erzak yardımı yapıldı.
Konfederasyon tarafından alınan karar doğrultusunda, içerisinde çay, zeytin, makarna, yağ gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler görevliler tarafından hazırlandı. Ekipler, kolilere arabalara yükleyerek daha önce belirledikleri ailelere teslim etmek üzere yola çıktı.
BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başlayınca kriz masası kurduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiklerini anlatan Ünsal, bunun dışında kendilerinin de bir şeyler yapmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.
Bu süreçte evde kalan mağdur ailelere yardımcı olabilmek için çalışmaya başladıklarını belirten Ünsal, "İstanbul'un bütün ilçelerinden oluşan 1500 ailemize yardım kumanyası dağıtmaya başladık. Bunun yanında nakdi, tıbbi yardımlar da yapıyoruz. Biz her şeyimizle devlet ve milletimizin yanındayız. Böyle sıkıntılı bir süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.
İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek yardımları ulaştırmaya başladıklarını dile getiren Ünsal, kampanyayı devam ettireceklerini kaydetti.
Osman Ünsal, ramazana kadar yardım sayısını 4 bin 500 aileye çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bunun yanında 500 ailemize de nakit market çeklerini teslim edeceğiz. İstanbul dışına çıkamadığımız için başka illere nakdi yardımlar yapıyoruz. İş dünyasından da katkı ve destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Ünsal, Güncel
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