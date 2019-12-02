Haberler » Dünya » Birleşik Arap Emirlikleri: Biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri - Haber

Birleşik Arap Emirlikleri: Biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri

Dünyada her geçen gün daha fazla hayvanın nesli tükeniyor, ormanlar yok oluyor, biyoçeşitlilik yitiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hayvanların koruması hususunda kanunlardan geniş koruma alanı ve tropikal bahçelere kadar pek önlem aldı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:10Birleşik Arap Emirlikleri: Biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri
Dünyada her geçen gün daha fazla hayvanın nesli tükeniyor, ormanlar yok oluyor, biyoçeşitlilik yitiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hayvanların korunması hususunda kanunlardan, yaşam alanları ve tropikal bahçelere kadar pek çok önlem aldı. Bu bağlamda vahşi hayvanların korunması ve biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri.

Ülkede hayvanları korumak için çıkarılan yasalara ek olarak çölünde Al Marmoom Hayvan Koruma Alanı açıldı. Dubai'nin toplam yüzölçümünün yüzde 20'sini oluşturan bu park yüzlerce farklı kuş, memeli ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor. Başlangıçta sadece yerli hayvanların barındığı çölde şimdi 50'den fazla vaha var. Devlet tarafından inşa edilen su kaynakları, bölgede ekolojik dengeyi sağlıyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:31 KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi
13:10 Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
12:55 Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
12:40 Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
12:24 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı
2.12.2019 13:42:04