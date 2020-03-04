Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı

İsrail Kanalı N12, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e koronavirüsü teşhisi konulduğunu belirtti.

PRENS VİRÜSÜ FİLİPİNLİ ÇALIŞANINDAN KAPTI İDDİASI

İddialara göre prens sarayında oluşturulan özel alanda karantina altına alındı. Zayed'in virüsü sarayda çalışan bir Filipinli işçi vasıtası ile kaptığı belirtildi.

BAE'DE VAKA SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle dünya çapında vaka sayısı artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüsü semptomları olan kişiler için yapılan sürekli periyodik muayene sonucu tespit edilen 6 yeni korona virüsü vakası, ülkede toplam vaka sayısını 27'ye çıkardı" denildi.

Virüs tespit edilen hastaların gözlem altında tutulduğu belirtildi.