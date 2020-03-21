Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti.
21.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:02
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel