Birleşik Arap Emirlikleri'nde yelkenli tekneler böyle yandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yelkenli tekneler böyle yandıBAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), limanda bekleyen yelkenli tekneler alev aldı.

15.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:26
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yelkenli tekneler böyle yandı
BAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), limanda bekleyen yelkenli tekneler alev aldı. Yanan 4 tekneden birinin kullanılmaz hale geldiği, 3'ünün ise hasar aldığı kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Şarika emirliğinde limanda bekleyen yelkenli teknelerde yangın çıktı. Çıkan yangında, bir tekne tamamen yanarken; 3 yelkenli tekne ise hasar aldı. Yangının yarım saat sürede söndürüldüğü aktarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yelkenli tekneler böyle yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, DHA, Güncel, Haber

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