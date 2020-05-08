Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 195 vatandaş, karantina sürecini Sinop'taki yurtta geçirecek.
08.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda THY'ye ait uçakla Samsun'a getirilen 195 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Sinop'a ulaştırıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirildi.
Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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