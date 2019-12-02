Haberler » Dünya » 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera - Haber

'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera

'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla çölde macera

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:40'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera
'deki turistik destinasyonların başında gelen 'de 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' adlı motor grubu, yerli halk ve turistlere çöl turunda onlara katılma imkanı sunuyor.

birkaç motorcu ile şehir merkezinden yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki yerleşim yeri Hatta Vadisi'nde dağ aktivitelerine katıldı. Burada şişme dev bir balon içerisinde yüksek bir noktadan veya rampadan aşağıya doğru yuvarlanma sporu olan 'zorbing'den balta fırlatma ve tepe yarışına kadar pek çok aktivite mevcut. Dubai maceralarımızı sitemiz ve sosyal medya platformlarımızdan takip edebilirsiniz.
Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Arap Emirlikleri, Euronews, Körfez, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:31 KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi
13:10 Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
12:55 Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
12:40 Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
12:24 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı
2.12.2019 13:41:06