Birleşik Devletler Doha'da da zirvede

Atletizmin süper gücü Amerika Birleşik Devletleri, Doha’daki şampiyonın neredeyse tamamında olduğu gibi son gününde de yarışları domine etti. Kadınlar 100 metre engellide Nia Ali ile altına ulaşan ABD, 4x400 metrede hem erkekler hem de kadınlarda yine altın madalyanın sahibi oldu. Birleşik Devletler, son gün gelen bu üç altınla kendilerine ait olan 14 altın rekorunu egale ettti. Şu ana kadar düzenlenen 17 dünya şampiyonasının yalnızca dördü, madalya sıralamasında ABD liderliğiyle sonlanmadı (1983, 1987, 2001, 2015). Katar’da 29 kez podyum gören ve bunların 14’ünde podyumun zirvesinde olan Birleşik Devletler, aynı başarıyı 2007 Osaka ve 2005 Helsinki’de de elde etmişti.



ABD’nin 2019’daki bu üstünlüğündeki en büyük pay, Amerikalı sprinterlerin alanlarında yeniden zirvede yer almalarıydı. Jamaikalı efsane Usain Bolt’un 2017’de emekliye ayrılmasıyla ABD’li sprinterlerin dominasyonuna verilen ara sona ermişti.







Felix, Bolt’un da ötesinde





33 yaşındaki Kaliforniyalı atlet Allyson Felix, 13 aylık doğum arasından temmuz ayında dönmüştü. Spora döndükten yalnızca iki buçuk ay sonra, 29 Ağustos’taki 4x400 metre karışık bayrak yarışında altın madalya alan Felix, 4x400 metre kadınlar yarışında da altın madalyaya ulaşarak; toplamda 13 altınla tüm zamanların en çok dünya şampiyonası altını kazanan atleti oldu.



Felix, her ne kadar organizasyonun son gününde koşulan kadınlar 4x400 metre bayrak yarışının finalinde koşmasa da, eleme turlarında mücadele ettiği için altın madalyanın sahibi oldu. Bu altın, Felix’in dünya şampiyonasında aldığı toplam madalya sayısını 18’e çıkardı. Başarılı sprinter, bu alanda da zirvede yer alıyor.





4x400 dominasyonu





Kadınlarda Felix’siz korta çıkan ABD takımı; 400 metre engellide dünya rekoru kıran Dalilah Muhammad, yine aynı yarışta tüm zamanların en iyi ikinci derecesini elde eden Sydney Mclaughlin, 400 metrede 2017 dünya şampiyonu Phyllis Francis ve Wadeline Jonathas dörtlüsüyle 3:18.92 koşarak dünyada yılın en iyi derecesini elde etti.



Amerikalılar, dünyada yılın en iyi derecesini erkekler 4x400 bayrak yarışında da elde etti. 2:56.69 koşan ABD’li atletler, gümüş madalya alan Jamaikalılara bir saniyeden fazla fark attı.



2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya sıralamasında ilk on ülke şöyle sıralandı:











Sıralama

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam madalya





1

Amerika Birleşik Devletleri

14

11

4

29





2

Kenya

5

2

4

11





3

Jamaika

3

5

4

12





4

Çin

3

3

3

9





5

Etiyopya

2

5

1

8





6

Büyük Britanya

2

3

0

5





7

Almanya

2

0

4

6





8

Japonya

2

0

1

3





9

Hollanda

2

0

0

2





9

Uganda

2

0

0

2













Kaynak: EuroSport.com