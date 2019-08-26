Birleşik kamu-iş konfederasyonu üyesi memurlar iş bıraktı

İZMİR'de Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) üyesi memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından iş bıraktı. Bugün yarım gün süreyle iş bırakan memurlar, yarın da tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Türkiye'de binlerce memur, 2020- 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlemek için yürütülen, uyuşmazlık üzerine Hakem Heyeti'ne giden toplu sözleşme ile maaşlar yansıtılacak zam oranlarını merakla beklerken, sendikalardan peş peşe açıklamalar geldi. Memur- Sen Türkiye genelinde eş zamanlı olarak açıklama yaptı. Birleşik Kamu- İş Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendikaların üyeleri de iş bırakma kararı aldı. Konak ilçesi SGK binası önünde toplanan yaklaşık 100 memur, üzerinde 'İktidarın hakemine, yandaşın oyununa teslim olmayacağız' pankartı taşıdı. Memurlardan birinin ise avuç içine '3+3', '4+4', 'Sadaka istemiyoruz' yazdığı görüldü. Açıklamayı yapan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu İzmir Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, görüşmeleri yürüten yetkili sendikayı meydanlardan kaçmakla suçlayarak, "Bilindiği üzere 1 Ağustos'ta başlayan sözde toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanıp, görüşmeler Hakem Kuruluna havale edilmiştir. Yandaş konfederasyon üzerine düşen tiyatroyu fazlasıyla oynayarak sorumluluğu Hakem Heyetine bırakıp meydandan kaçmıştır" dedi.

'YARIN DA TAM GÜN İŞ BIRAKACAĞIZ'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmenin, Hakem Kurulu'na bırakılmasını ve bu kuruldan çıkacak kararların kamu emekçilerinin mesleki, ekonomik ve sosyal haklarına olumlu yönde katkı sağlamayacağını, o nedenle üretimden gelen güçlerini kullanıp tüm iş yerlerinde bugün yarım gün süreyle iş bıraktıklarını açıklayan Tamer Yiğit Güler, yarın da tam gün iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Güler, "Kamu emekçilerinin zammını belirleyecek Hakem Heyeti 11 kişiden oluşurken, kurulda 4 kişi sendikalardan, 7 kişi ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu haliyle pazarlık masası satış masasına dönüşmüştür. Yandaş konfederasyon her zaman olduğu gibi yine kamu emekçilerini yüz üstü bırakmıştır" dedi.

'HAKEM HEYETİNİ ADİL BULMUYORUZ'

Toplu sözleşme masasını da Hakem Heyetini de adil bulmadıklarını söyleyen Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belirlenen söz konusu kuruldan adil kararlar almasını ve kamu emekçileri lehine kararlar çıkmasını beklemek akıl tutulmasına yakalanmaktır. Ülkemizdeki kriz koşullarının mutfakları yaktığı, tüm çalışanların kemer sıkma politikasına kurban gittiği, işçinin ve kamu emekçisinin yaşam şartlarının zorlaştığı koşullarda insanca yaşam şartları için iş bırakıyoruz."

Güler, Hakem Heyeti Kurulu'na 2020- 2021 yılları için açıklanan maaş zamlarıyla ilgili hükümleri yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, zam oranlarının kamu çalışanlarının insanca yaşayacakları şekilde yeniden belirlenmesini istedi. Memurlar, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı.

Kaynak: DHA