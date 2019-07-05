05.07.2019 10:51
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Birleşik Kralık Amazon'un Deliveroo anlaşmasını inceleyecek

Birleşik Kralık Amazon

Birleşik Krallık gözlemci kuruluşu Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Mayıs ayında imzalanan Amazon ve Will Shu ve Greg Orlowski tarafından kurulan İngiliz online yemek dağıtım şirketi Deliveroo işbirliğini inceleyeceğini duyurdu.

Birleşik Krallık gözlemci kuruluşu Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Mayıs ayında imzalanan Amazon ve Will Shu ve Greg Orlowski tarafından kurulan İngiliz online yemek dağıtım şirketi Deliveroo işbirliğini inceleyeceğini duyurdu.
CMA, anlaşma ile ilgili resmi bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığını incelemek için bir ön icra emri çıkardı. İcra emri yürülükte olduğu sürece iki şirket işbirliği yapamayacak.
Amazon'un bu yılın başında 575 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı Deliveroo 1.5 milyar dolarlık düzeye ulaştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Amazon, Ekonomi

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