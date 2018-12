Birleşik Krallık, Afrika'ya Enerji Projeleri İçin 126 Milyon Dolarlık Finansman Sağlayacak

Birleşik Krallık, Afrika'daki yenilenebilir enerji projeleri için 126.11 milyon dolar finansmanını duyurdu.Para, 2015 yılında kurulan ve Birleşik Krallık'tan ilk 48 milyon sterlinle desteklenen Yenilenebilir Enerji Performans Platformunu (REPP) desteklemek için kullanılacak.Program şu anda Tanzanya, Burundi, Nijerya ve Kenya gibi ülkelerde yenilenebilir enerji projelerine destek veriyor. Bu planlar güneş, rüzgar ve biyokütleden hidro ve jeotermale kadar her şeyi desteklemekte.Birleşik Krallık, 2020 yılına kadar uluslararası iklim finansmanı için 5.8 milyar sterlinlik bir yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Salı günü açıklanan yeni fon, önümüzdeki beş yıl içinde Afrika'da 40 yeni yenilenebilir enerji planına yardımcı olacak.Birleşik Krallık Enerji Bakanı Claire Perry, "100 milyon sterlin, yüz binlerce kişiye elektrik sağlamak için doğal kaynaklarının gücünü kullanmasına yardım edecek. Bu temiz ve güvenilir enerji kaynaklarının oluşturulması aynı zamanda büyüyen çevreci ekonomilerde binlerce kaliteli iş oluşturacaktır" dedi.The post Birleşik Krallık, Afrika'ya enerji projeleri için 126 milyon dolarlık finansman sağlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü