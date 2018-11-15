Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab İstifa Etti (2)

15 Kasım 2018 Perşembe 12:28



15 Kasım 2018 Perşembe 12:28

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti.Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brexit Bakanlığı'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem" dedi.Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" Başbakan Theresa May'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.Theresa May, Çarşamba akşamı beş saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB'yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylemiş, "Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu" demişti. (Fotoğraflı) - Londra