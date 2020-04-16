Birleşik Krallık Brexit'te uzatma taleplerine "hayır" diyecek

Birleşik Krallık hükümeti, 31 Aralık olarak takvimlendirilmiş olan Brexit sürecinin tamamlanması için, Brüksel 'den uzatma talebi gelmesi durumunda, buna "hayır" diyecek.

Birleşik Krallık Başbakanlığı'nın konutu Downing Street 10 numaradan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Londra'nın Brexit sürecinin uzatılmasına ilişkin bugüne kadar hiçbir plan yapmadığı vurgulandı.

Buna karşın açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan müzakelere işaret edildi.

Daha önce BBC Radyo'ya konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini daha uzun döneme yaymasını önerdi.

Georgieva, küresel ekonomide önemli ölçüde tahribata neden olan Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı belirsizliğin giderilebilmesi için, Brexit sürecinin uzatılmasının gerektiğini vurguladı.