Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri ve Birinci Bakanı Dominic Raab'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 3 Mart'ta Türkiye 'ye geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Dışişleri ve Birinci Bakanı Dominic Raab'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmek için 3 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, söz konusu görüşmelerde, Birleşik Krallık'ın 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasından (Brexit) sonra Türkiye - Birleşik Krallık ikili ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)