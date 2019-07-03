Birleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi

– Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA), kripto para birimleri türev ürünleri ve borsada işlem borçlanma araçlarının "ani ve beklenmedik kayıplara" yol açabilme olasılıklarına karşı, perakende müşterilere satışının yasaklanmasını önerdi.

FCA, kripto para birimlerindeki yüksek dalgalanma, kripto para varlıklarının değer açısından güvenilir bir temele sahip olmamaları, kripto para ürünlerinin yeterince anlaşılmaması, piyasanın kötüye kullanılması ve kripto para varlıklarının ikincil piyasalarındaki finansal suçların söz konusu önerinin oluşturulmasında etkili olduğunu belirtti. FCA öngörüsüne göre, kripto para varlıkları satışının, pazarlamasının ve dağıtımının yasaklanması, profesyonel olmayan müşterilerin yılda 75 milyon sterlin ile 234.3 milyon sterlinlik olası kayıplarını önleyebilir.

FCA Strateji ve Rekabet Direktörü Christopher Woolaard, FCA kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çoğu müşteri, bir yönetime tabi tutulmayan kripto para varlıklarının türev ürünlerine güvenilir bir değer biçemiyor. Fiyatlar oldukça volatil ve küresel çapta gördüğümüz üzere kripto para piyasalarındaki finansal suçlar ani ve beklenmedik kayıplara yol açabiliyor. Bu sebeple söz konusu türev ürünleri ve ETN'lerin perakende müşterileri için uygun yatırımlar olmadıklarını düşünüyoruz." - İstanbul

Kaynak: DHA