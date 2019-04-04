Birleşik Krallık'ta 15 Bakan Brexit Anlaşmazlıkları Sebebiyle İstifa Edebilir

– Birleşik Krallık
'ta, Brexit ile ilgili belirsizliklerin önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde 15 milletvekilinin hükümetten istifa edeceği duyuruldu. The Sun
gazetesinin haberine göre, 10 devlet bakanı ve kabineden 5 bakanın, Başbakan Theresa May
'in pazarlık stratejileri üerinde yapılan değişikler sebebiyle istifa edeceğini açıkladı.
May, ülkenin, Avrupa
Parlamentosu'nda oylanmadan 22 Mayıs'a dek bir anlaşma konusunda uzlaşabileceğini belirtirken, Brexit termin süresini uzatma ihtiyacına doğabileceğini söyledi.
Birleşik Krallık, Ekonomi
Kaynak: DHA