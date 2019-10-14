"birleşik krallık'ta eğitim günleri" başlıyor

British Council tarafından bu sene 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan "Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri", Birleşik Krallık'taki eğitim kurumları ile öğrencileri ve velileri bir araya getirecek.

Birleşik Krallık'tan 20'den fazla üniversite, eğitim fırsatlarını ve burs imkanlarını öğrenci ve velilere doğrudan aktarmak için İstanbul ve Ankara'ya geliyor.

Fairmont Quasar Istanbul'da, 19 Ekim Cumartesi günü 11.00 – 17.00 saatleri arasında ve Ankara HiltonSA'da 20 Ekim Pazar günü 14.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek "Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri" boyunca katılımcılar, Birleşik Krallık'tan gelen üniversite temsilcilerine cevabını merak ettikleri soruları sorabilecek.

Birleşik Krallık, Türk öğrencileri tarafından yurtdışında yükseköğrenim için en çok tercih edilen ilk üç ülke arasında yer alıyor. 2017-2018 öğretim yılında, Türkiye'den dört bine yakın öğrenci eğitim için Birleşik Krallık'ı tercih etti.

Yine 2017 ve 2018 kıyaslaması dikkate alındığında, Türkiye'den lisans eğitimi için Birleşik Krallık'a giden öğrenci sayısı yüzde 28 artış gösterdi. HESA öğrenci araştırmasına göre, son beş yılda Türk öğrencilerin en fazla talep gösterdiği bölümler ise işletme, mühendislik ve teknoloji, sosyal bilimler ve hukuk oldu.

Eylül ayında çıkan yeni karara göre, Birleşik Krallık'ta eğitimini tamamlayan yabancı öğrencilerin, mezun olduktan sonra iş bulmaları ve ülkede yaşamaları için verilen süre iki yıla çıkartıldı.

Yasa değişikliği ile 2020 yılı itibariyle lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler, Birleşik Krallık'ta iki yıl boyunca iş arayabilecek ve mezun oldukları alandan bağımsız işlere de başvurabilecekler.

Yapılan değişiklik ile yabancı öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve Birleşik Krallık'ta kariyer yapmalarına olanak sağlanacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan seminerlerde, öğrenciler Birleşik Krallık'ta eğitim ve yaşam; başvuru mektubu yazımı, Birleşik Krallık öğrenci vizesi başvuruları, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'ne başvurular, IELTS, mezunların ve MEB bursiyerlerinin eğitim deneyimleri, hukuk, işletme ve mühendislik programlarına başvurular, doktora için araştırma teklifi hazırlama ve lise eğitimi gibi konular yer alacak.

Birleşik Krallık Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı ve ortak kuruluşları tarafından finanse edilen lisansüstü burs programı Chevening ve çeşitli burs ve eğitim desteği programlarının yanında, Milli Eğitim Bakanlığı da YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) bursu ile ilgili bilgi vermek ve soruları yanıtlamak üzere 'Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri'nde yer alacak.

Etkinlikte ayrıca bu sene, British Council ve Birleşik Krallık üniversitelerinin katkılarıyla oluşturulan GREAT burs programının tanıtımı da yapılacak.