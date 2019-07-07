07.07.2019 19:05
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Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme işlemlerini durdurma- geri çevirme' çağrısı

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme yüzdesini 3,67'ye yükselten İran'a, 'İran Nükleer Anlaşması'na uyması ve işlemleri durdurma- geri çevirme çağrısı yapıldı.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme yüzdesini 3,67'ye yükselten İran'a, 'İran Nükleer Anlaşması'na uyması ve işlemleri durdurma- geri çevirme çağrısı yapıldı.
Birleşik Krallık Dıişişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, "Birleşik Krallık, anlaşmaya tamamen sadık kalırken, İran'dan anlaşmayı yok sayan hareketlerini durdurmasını talep ediyoruz" dedi.
İran, daha önce uranyum zenginleştirme oranını, nükleer santrallerde kullanılabilecek düzey olan yüzde 5,0'e çıkaracağını açıklamıştı. Uranyum, yüzde 90 zenginleştirildiğinde nükleer başlıklarda kullanılabilir hale geliyor.


- Krallık
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, İran, Dünya

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