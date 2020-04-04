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Birleşik Krallıkta bakım evinde yaşayan 13 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Krallığın kuzeyinde bulunan İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan bir bakım evinde 1 haftada 13 kişi hayatını kaybetti.

04.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:39
Birleşik Krallıkta bakım evinde yaşayan 13 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Krallığın kuzeyinde bulunan İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan bir bakım evinde 1 haftada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bakım evinde çalışan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle, ölümlerin virüs kaynaklı olduğundan şüphe ediyor.

Glasgow'da bulunan Burlington Court yaşlı bakım evinde, bir haftalık süreçte 13 kişi yaşamını yitirdi. Bakım evinde çalışan 2 görevlinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra yetkililer, bakım evindeki ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olabileceğini düşünüyor. Bakım evini işleten firma, bakım evinde salgına karşı ciddi tedbirlerin uygulandığını ve gelişmelerden resmi kurumlara bilgi vereceklerini ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Glasgow, Dünya
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