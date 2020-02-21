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Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir'

Birleşmiş Milletler, Suriye'de devam eden çatışmaların 'kan banyosuyla' bitmesinden endişe duyduğunu açıklayarak, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Rusya ise destek verdiği Suriye ordu güçlerinin düzenlediği saldırıların 'sivil göçe neden olduğu' iddialarını reddetti.

21.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:37Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir'
Birleşmiş Milletler (BM), 'de devam eden çatışmaların 'kan banyosuyla' bitmesinden endişe duyduğunu açıklayarak, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. ise destek verdiği Suriye ordu güçlerinin düzenlediği saldırıların 'sivil göçe neden olduğu' iddialarını kabul etmedi.

Suriye'nin İdlib kentinde, muhaliflerle Suriye ordu güçleri arasında gerilim sürerken, kasım ayından beri 400 bin kişinin öldüğü, bir milyona yakın kişinin de evlerini kaybettiği kaydedildi. Özellikle Halep'in Rusya destekli Suriye ordusu tarafından geri alınmasının ardından, yüz binlerce Suriyeli, Türkiye'nin güney sınırına doğru göç etti.
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Birleşmiş Milletler, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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