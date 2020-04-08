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Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs salgınının bir prezervatif kıtlığına sebep olduğunu ve bunun yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

08.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:33

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok hükûmet, prezervatif üretimini "acil durumda gerekli olmayan meslek" olarak nitelendirdi ve üretimi virüsle mücadelede kullanılan ürünlere yöneltti. Bu sebeple birçok fabrika prezervatif üretimini durdurup salgın süresince kapanmak zorunda kaldı.

SINIRLARIN KAPANMASI ÜRETİMİ VE ÜRÜN NAKLİYESİNİ ZORLAŞTIRDI

Birleşmiş Milletler, normal prezervatif erzağının sadece yüzde 50 ile 60 arasının temin edilebildiğini açıkladı. BM'nin aile planlaması konularında görev yapan kolu Nüfus Fonu, "Sınırların kapanması ve diğer önlemler bazı ülke ile bölgelerde üretim yapılmasını ve ürünlerin taşınmasını etkiliyor" açıklamasında bulundu.

"YIKICI SOSYAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR"

Yapılan açıklamada prezervatif kıtlığının "istenmeyen hamileliklerin artmasına" ve "potansiyel olarak yıkıcı sağlık ve sosyal sorunlara" sebep olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Güncel
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