Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı

Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttıBİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.

03.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:12
Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı
BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temizliğe verilen önemin arttığı bugünlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sivas'ta dağıtılmak üzere belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne hijyen setleri gönderdi. İçerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri, Sivas'ta ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mültecilere dağıtıldı.
İhtiyaç sahiplerine, hafta içinde Gıda Bankası'ndan aylık-yardım aldıkları günde, birer adet hijyen seti verildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik hijyen setleri, gıda yardımları ile birlikte evlerine kadar teslim edildi. Birleşmiş Milletler, Sivas’ta hijyen seti dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Haber
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