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Birleşmiş Milletler Yemen'de Husiler'in hükümet güçlerine saldırısını kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

19.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:54Birleşmiş Milletler Yemen'de Husiler'in hükümet güçlerine saldırısını kınadı
NEW Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.
BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Yemen'de Husiler tarafından düzenlenen son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu saldırıyı kınayan Griffiths, "Tüm tarafları, çatışmaları durdurmaya ve enerjilerini askeri alandan siyasi alana yöneltmeye davet ediyorum. Müzakere masası, sorunların çözümünde savaş meydanından daha etkilidir." ifadelerini kullandı.
Yemen'de İran destekli Husiler'in, Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında 87 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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