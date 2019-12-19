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Birleşmiş Milletler yine 7,7 milyar dolarlık taahhütte bulundu

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi Küresel Mülteci Forumuna ev sahipliği yaptı.

19.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:01
'deki BM Ofisi Küresel Mülteci Forumuna ev sahipliği yaptı. Forumda dünya genelinde 25 milyonu aşkın mültecinin olduğu, zorla yerinden edilmiş kişiler için yardım edilmesi çağrısı yapıldı. Bunun üzerine BM, toplamda 7,7 milyar dolar bağış taahhüdünde bulundu. Birleşmiş Milletler ve bağımsız uluslararası yardım örgütleri daha önce de 4 milyar 400 bin dolar yardımda bulunacaklarını açıklamış, ancak söz konusu paranın tamamını vermemişti. Bu kez, miktar çok daha yüksek.. Gerçekten mültecilere bu kadar yardım yapılacak mı zaman gösterecek. Avrupa Birliği de yine aynı forumda, 2020 yılında kriz bölgelerinden 30 binden fazla mültecinin Birlik üyeleri arasında paylaştırılacağını açıkladı.
(İHA)
Birleşmiş Milletler yine 7,7 milyar dolarlık taahhütte bulundu

Birleşmiş Milletler, Cenevre, İsviçre, Güncel

Kaynak: İHA


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