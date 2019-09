"Birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye 'yi 17 yılda 3'e katladıklarını, daha da ileri götürecek akıl, bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "İçeriden, dışarıdan, nereden gelirse gelsin her türlü zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle geliriz. Bölücü, yıkıcı, ayrıştırıcı hiçbir örgüte, akıma müsaade etmeyiz. Birliğimizi, dayanışmamızı muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz." dedi. Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Şentop, üç imparatorluğa başkentlik yapan ve 8 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan müstesna şehir İstanbul'un, bu hafta Sivas'ı misafir ettiğini dile getirerek, tanıtım günlerinin başarılı geçmesi temennisinde bulundu."Alalım, satalım, ekonomiye can katalım." denilerek başlatılan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen tanıtım günlerinin bir yandan alışveriş ortamını canlandırırken, diğer yandan hemşehri buluşmalarına da vesile olduğuna işaret eden Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olarak her zaman şükranla andıkları Sivas'ı, birliğin ve kardeşliğin müstesna ve müşahhas bir şehri olarak bildiklerini ve sevdiklerini söyledi.Ekonomiyi "hareket halindeki araca" benzeten Şentop, "Aracı akaryakıt, ekonomiyi alışveriş canlı tutar. Ülkeleri, şehirleri geliştirip güzelleştiren ekonomik faaliyetlerdir. Alışveriş ekonominin can suyudur. Evimize ekmeğin girmesi için alışveriş ortamının canlı olması gerekir. Fuarlar, tanıtım günleri, kermesler, pazarlar ekonominin kalbinin attığı merkezlerdir." diye konuştu.TBMM Başkanı Şentop, toplam nüfusları 30 milyona yaklaşan Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin Türkiye'nin dinamosu ve özeti olduğunu vurguladı."Bu hafta bütün İstanbul Sivaslıdır"Ülkeyi güçlü kılan ve insanları birbirlerine sıkı sıkıya bağlayan şeyin barış içinde, kaynaşmış ve uyumlu bir şekilde yaşamak olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul'da yaşayan Sivaslı kardeşlerimizin sayısı 750 bindir. Ama bu hafta bütün İstanbul Sivaslıdır. El ele, gönül gönüle vererek kenetlenen İstanbullular olarak bu hafta Sivaslı kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Onların sevinçlerine, mutluluklarına ortak olmak, kurdukları pazardan alışveriş yapmak için hepimiz Yenikapı'ya geliyoruz. Burada kurulan tezgahları boş bırakmıyoruz ve evimize elimiz boş gitmiyoruz. Böyle yaptığımız takdirde yardımlaşmanın, dayanışmanın hazzını yaşar ve mutluluğumuza mutluluk katarız."Okulların açıldığını ve kış mevsiminin yaklaştığını, bugünlerde insanların memleketlerine gitme imkanı bulamadıklarını aktaran Şentop, düzenlenen bu tür faaliyetlerin insanların memleketlerini ayağına getirdiğini, bu hafta çok sayıda Sivaslının memleket hasretini dindirmiş olacağını, Divriği'ye, Zara'ya, Şarkışla'ya, Suşehri'ye ve Kangal'a duydukları özlemi gidereceklerini anlattı.İstanbul'daki diğer vatandaşların da Sivas'ın kesme aşına, kelle tatlısına ve katmerine aşina olacaklarını aktaran Şentop, "Sivas, mert insanların yaşadığı yiğidolar şehri. Özellikle kış aylarında gidenler bilirler. Sivas'ın soğuğu meşhurdur. Soğuğa 'Nerelisin?' diye sormuşlar, 'Erzurumluyum ama Sivas'ta yaşıyorum.' demiş. Soğuğu bir tarafa insanı da sıcaktır. Sevgileriyle muhabbetleriyle herkese kucak açarlar. Gitmeyen bütün kardeşlerime merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketini gezmelerini tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı."Türkiye'yi ileri götürecek akıl, bilgi ve tecrübeye sahibiz"TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'yi dünyanın en müreffeh, en mutlu ve en huzurlu insanlarının yaşadığı ülke haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:"Geçmişin tecrübesinden faydalanarak, geleceğe emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize bu sebeple sahip çıkıyoruz. Anadolu'da unutulmuş, ihmal edilmiş tek bir köy, kasaba bırakmamak için gayret gösteriyoruz. Edirne'den Erzurum'a, Kars'tan Kastamonu'ya, Muğla'dan Malatya'ya, Gaziantep'ten Giresun'a kadar 81 vilayetimizi geliştirip güzelleştirmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerde bir Allah'a bir de milletimize güveniyoruz.Bakmayın ülkemizle ilgili ileri geri konuşanlara. 17 yılda Türkiye'yi nasıl üçe katladıysak, daha da ileri götürecek akıl, bilgi ve tecrübeye sahibiz. İçeriden, dışarıdan, nereden gelirse gelsin her türlü zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle geliriz. Bölücü, yıkıcı, ayrıştırıcı hiçbir örgüte, akıma müsaade etmeyiz. Kökü nerede olursa olsun, ipi kimin elinde olursa olsun aziz milletimize ihanet eden, devletimizi yıkmak isteyen bütün şer odaklarını tepeler geçeriz.Biz birliğimizi, dayanışmamızı muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz."İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." dizelerini anımsatan Şentop, "Allah'ın izniyle yüreklerimiz bir vurduğu sürece bizi kimse sindiremeyecek. Ülkemiz, milletimiz istikrarlı bir şekilde istikbal yolculuğunu devam ettirecek." ifadelerini kullandı.Şentop, konuşmasının ardından Sivas Belediyesi Fasıl Heyeti'nin seslendirdiği Sivas türkülerini dinledi, protokol üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra alana kurulan stantları gezen Şentop, satış ve tanıtım yapan vatandaşlarla sohbet etti, Sivas'ın yöresel lezzetlerini tattı.Programa, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, bazı AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkanları katıldı.