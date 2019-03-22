Birliğin Beraberliğin Ve Hoşgörünün Şehri Malatya

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Sayın Başkanımıza güler yüzlü ve Malatya misafirperverliği ile bizleri karşıladığı için teşekkür ediyorum. Malatya'ya her gelişimizde bir önceki gelişimize göre daha güzel ve gelişmiş buluyoruz. Malatya'ya güzel bir günde geldik bu güzelliğe bir de sayın Başkanımızın güzel hizmetleri ve güler yüzü eklenince daha da mutlu olduk" dedi.

POLAT: MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ÜLKEYE HİZMET ETMİŞ BİR DERNEĞİMİZ

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanını Malatya'da ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Milli Türk Talebe Birliği kurulduğu ilk andan itibaren ülkeye hizmet etmiş, büyük mücadeleler vermiş bir derneğimizdir. Mücadelelere ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayat sürdüğü müddetçe Hakla Batılın mücadelesi devam edecektir. Birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün şehri güzel Malatya'mıza tekrar hoş geldiniz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, günün anısına Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'e Kuran-ı Kerim, Kayısı ve Kayısı Kristali hediye etti.

Kaynak: Bültenler