Birliğinden Firar Eden Asker Oğlunu 6 Aydır Arıyor

Kaynak: AA

Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaparken firar eden 22 yaşındaki Bursalı er Muhammed Can Tunç'tan 6 aydır haber alınamıyor.Vatani görevini yapmak üzere 10 ay önce Hasdal'daki birliğine teslim olan 22 yaşındaki Tunç, 6 ay önce firar etti. Firardan haberdar olduktan sonra gidebileceği yerleri aramasına rağmen sonuç alamayan baba Mevlüt Tunç, elindeki fotoğraflarla sokak sokak oğlunu aramaya başladı.Baba Mevlüt Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikamet ettikleri Bursa'da ve İstanbul'da kayıp oğlunun gitme olasılığı bulunan tüm yerleri ailece aradıklarını belirtti. Fabrikada çalışarak geçimini sağladığını anlatan baba Tunç, şunları söyledli:"Oğlumu 10 ay önce vatani görevini yapması için Hasdal'daki birliğine teslim ettim. Ancak 6 ay önce oğlum birliğinden firar ederek kayıplara karıştı. O günden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Hayatından endişe ettiğim oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Aramadığım, gezmediğim yer kalmadı ama bir sonuç elde edemedik. Asker, polis ve ailesi olarak şu ana kadar izine ulaşamadık. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatından endişe ediyorum ve onu tanıyanların bize yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü aylardır gözümüze uyku girmiyor ve sürekli Muhammed'den gelecek güzel bir haber bekliyoruz. Komutanlar da sağ olsunlar tüm imkanlarıyla oğlumu arıyorlar ama şu ana kadar bir sonuç alamadık."Bir baba için kayıp durumunun çok zor olduğunu dile getiren Mevlüt Tunç, oğlu Muhammed Can'ı görenlerin ve tanıyanların yetkili mercilere haber vermesini istedi.