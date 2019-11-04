Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın

Beşiktaş Meydanı'nda kullandığı halk otobüsüyle durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan, ardından da kendisine tepki gösteren 3 yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü Necdet Karakuş, tutuklandı.

"BİZİM ŞOFÖRLERİMİZ BU KADAR VİCDANSIZ DEĞİL"

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın bir yolcuyla yaşanan tartışma yüzünden olduğunu iddia etti.

Halk otobüsü şoförlerinin vicdansız insanlar olmadığını ifade eden Pelen, "Bizim bir şoförümüz, hamile bir yolcumuza yardımcı oldu, kalp krizi geçiren bir yolcumuzu ters yoldan hastaneye götürdü. Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlar değil. Bizim için önemli olan insanlardır" dedi.

"ÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLMAZ"

Kazanın bir yolcuyla şoför arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşandığını öğrendiklerini belirten Nihat Pelen, "Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz. Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Pelen

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K., duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet Karakuş, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Necdet K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.