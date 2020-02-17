Haberler » Güncel » Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı - Haber

Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.

17.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:05Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı
Birlik Vakfı Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.

Vakfı Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Başkan Yardımcıları Bilal Cicavoğlu ve Muhammed Demir ile Genel Sekreter Ekrem Aygün, Kütahya İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek, dar gelirli öğrencilere ulaştırılmak üzere paltoları teslim ettiler.

Başkan Özdemir, "Vakıf olarak, öğrencilerimize sadece yardımlarla değil, onların tüm ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, Birlik Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Muhammed Demir, İhsan Özdemir, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:25:33