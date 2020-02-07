Birlik ve Beraberlik İçinde Şehrimizi Geleceğe Taşıyacağız

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Cuma namazı sonrası Kapu Camii cemaatiyle bir araya gelen Başkan Altay , daha sonra Bedesten ve Kadınlar Pazarı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Cuma gününün toplumsal beraberliğin en yoğun olduğu günlerden olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Kapu Camii'nde hemşehrilerimizle ve Bedesten esnafımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Sonra da Bedesten esnafımızı ziyaret ettik. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Konya'nın geleceği bugünden daha güzel olacak inşallah. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte Konyamızı geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.