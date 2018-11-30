Birliklig Liseler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Şemsi Türkmen Oldu

Finalde ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU LİSESİ ve SPOR LİSESİ karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 6-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Ödül töreninde konuşma yapan Birlik Vakfı Ağrı Şube Başkanı Deniz Altındağ: " Gençlere yönelik bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Vakıf olarak gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızdan biri de spor faaliyetleri. Futbol Turnuvalarımızın bu yıl ikincisini düzenledik" dedi. Bu tür turnuvaların devam edeceğini dile getiren Altındağ şunları dile getirdi: "Futbol karşılaşmalarında önemli olan kazanmak ve kaybetmekten öte, gençlerimize spor ahlakını aşılamak ve kardeşlik, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bu tür çalışmaları yapıyoruz. Takımlarımızın tamamı şükür bunu başararak turnuva sonuna kadar ahlaklı şekilde mücadele etti. Tüm takımlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Birlik Vakfı Ağrı Şube Başkanı Deniz Altındağ'ın konuşmasından sonra ödül takdimi gerçekleşti. Turnuvada 1. Olan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesine de kupasını Birlik Vakfı Ağrı Şube Başkanı Deniz Altındağ tarafından verildi.

2. Olan Spor Lisesine kupasını Genç Birlik Ağrı Şube Başkanı Yasin Akkuş verdi.

3. Olan Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesine de kupasını Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Metin Solhan tarafından verildi.

Ayrıca kazanan takımlara para ödülü verildi. 1. Olan takıma 400 TL olan para ödülünü Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Orhan Tatlı tarafından verildi.

2. Takıma ise 200 TL olan para ödülünü Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım-Medya Başkanı Oğuz Cengiz, 3. Olan takıma da Genç Birlik Lise Teşkilat Başkanı Ali Taştan tarafından 100 TL'lik para ödülü takdim edildi.