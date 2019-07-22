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Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

22.07.2019 15:00 Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası
Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Bafra ilçesinden gelen S.Y. (21) Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş bir arazide arkadaşı E.G. (24) ile alkol almaya başladı.
S.Y. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması üzerine E.G'yi bacağından yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Atakum, Samsun, Bafra, Güncel

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