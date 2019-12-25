Birlikte Daha Mutluyuz Ekibi Ömer Osman Çağlayan'da Buluştu

Sosyal farkındalık projeleri kapsamında İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Yenice Rehabilitasyon Merkezi ve İnegöl Müftülüğü işbirliğinde "Birlikte Daha Mutluyuz" sloganıyla başlatılan proje sürüyor. Ağustos ayında startı verilen ve projenin dördüncü ayında, Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ev sahipliğinde program gerçekleştirildi.

Bugün 13.00'da Merkez düzenlenen programda, huzurevi sakinleri ve müftülük görevlileri ile Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim ve Uygulama okulunda bir araya geldi. Burada sınıflarda öğrencilerle birlikte farklı el sanatları çalışmaları yapıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın da katıldı.

Etkinlikler sırasında açıklama yapan Durmuş Aydın, "İnegöl Belediyesi Huzur Evi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu ve İnegöl Müftülüğü işbirliğinde 'Birlikte Daha Mutluyuz' isimli bir projeyi hayata geçirmiştik. Yaşlılarımız, gençlerimiz, özel çocuklarımız birlikte etkinlikler yapıyor. Şuan 4'üncü programımızı yapıyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Bugün de Ömer Osman Çağlayan Ortaokulumuzda idarecilerimiz ve özel öğrencilerimizin misafiriyiz. Burada çocuklarımız, dedelerimiz hep birlikte farklı el becerisi ve sanatsal çalışmalar yapıyorlar. Ebru sanatından ahşap yakma çalışmasına bir sürü etkinlikler var. Kuran Kursu hocalarımız da bizlerle birlikteler. İnegöl Belediyesi olarak her zaman bu tür çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.

El işi etkinlikleri sonrası ikramlar ve gösterilerle program devam etti.