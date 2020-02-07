"Birlikte Dekore Ediyoruz" Workshop'u evleri baştan yaratıyor!

İnteraktif ortamda gerçekleştirilen "Birlikte Dekore Ediyoruz" Workshop'u, 16 Ocak Perşembe günü Eslem Arıcı Tekinel sunumu ile Qrasstudio'da yapıldı. Katılımcıların da dekorasyon sürecine dahil olduğu Workshop'ta Tekinel, tasarım akımlarından bahsetti; dekorasyonun yeni trendi minimal tasarımlar hakkında bilgi verdi.

MİNİMAL TASARIMLAR ÖNE ÇIKIYOR!

Ev dekorasyonu trendlerinden bahseden Eslem Arıcı Tekinel, yeni dönemde ev dekorasyonunda minimal çizgilerin ön planda olduğunu aktardı. Katılımcılara minimal tasarım görselleri sunan Tekinel, onlardan kendi evlerini bu görsellere uygun şekilde tasarlamalarını ve kağıda aktarmalarını istedi. Katılımcıların aktif olduğu ve özgün tasarımlarla sürece katıldığı Workshop'ta keyifli anlar yaşanırken iç mimarlığın bilinmeyenleri de gün ışığına çıktı.

DEKORASYON TRENDLERİNİ UYGULAMA FIRSATI!

Ev dekorasyonu trendlerinin anlatıldığı "Birlikte Dekore Ediyoruz" Workshop'u, teorik sınırları aşarak katılımcılara uygulama fırsatı sundu. Eslem Arıcı Tekinel mentörlüğü ile katılımcılar trend dekorasyon akımlarını kendi evlerine uyarlayarak kendi tasarımlarını oluşturdu. Hayallerinde oluşturdukları tasarımları minimal çizgilere dönüştüren katılımcılar, evlerini adeta yeniden yarattılar.

DEKORASYONDAN FAZLASI

Eslem Arıcı Tekinel sunumu ile gerçekleştirilen "Birlikte Dekore Ediyoruz" Workshop'u katılımcılar için bir dekorasyondan çok daha fazlasıydı. Güncel dekorasyon akımlarını ve trend dekor seçeneklerinin paylaşıldığı Workshop'ta katılımcılar kendi evlerini yeniden tasarladı; hayatlarına küçük dokunuşlar yaptı.