İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Nejat Eczacıbaşı binasının en alt katında bulunan İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle çocuklar ve gençlere yönelik Birlikte Güçlü Sesler Korosu projesine imza atıyor. Farklı engelleri olan çocuklar ve gençlerle Barış İçin Müzik Korosu'nu bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu, 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek "Yaşama Övgü – Human Requiem" konseri öncesinde, saat 20.00'de Zorlu PSM Amfi'de vereceği ücretsiz mini konserle müzikseverlerle buluşacak.

El Sistema bünyesindeki Beyaz Eller Korosu'ndan (White Hands Choir) ilham alan Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nda çocuklar ve gençlerin bir bölümü şarkılara sözlerle, diğer bölümü ise işaret diliyle hayat veriyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nun şefliğini Zeynep Eren Kovankaya, işaret dili eğitmenliğini Buket Ela Demirel, ritim eğitmenliğini ise İpek Aktaşlı üstleniyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu; Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Barış İçin Müzik Vakfı'nın değerli işbirlikleriyle hayata geçiriliyor.

Çalışmalarını Şubat ayından bu yana İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı'nda sürdüren koroda 13 görme ve 19 işitme engelli, 5-16 yaşları arasında toplam 40 çocuk ve genç bulunuyor.

Birlikte Güçlü Sesler Korosu, İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali işbirliğinde ve İSTKA'nın desteğiyle 2019 yılı sonunda başlaması planlanan ikinci döneminde ise Türkiyeli ve mülteci çocukları bir araya getirecek.