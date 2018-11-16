Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını, Bıçakla Tehdit Edip Her Şeyini Aldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T. isimli kadını, bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kasım Çelik(24), tutuklandı.

ÖNCE İLİŞKİYE GİRDİ, SONRA...

İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan Kasım Çelik, G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Çelik, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Çelik, sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.