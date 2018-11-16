16 Kasım 2018, 13:18
»»

Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını, Bıçakla Tehdit Edip Her Şeyini Aldı

Tekirdağ'da para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçak zoruyla tehdit ederek telefonunu ve parasını gasp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T. isimli kadını, bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kasım Çelik(24), tutuklandı.

ÖNCE İLİŞKİYE GİRDİ, SONRA...

İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan Kasım Çelik, G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Çelik, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Çelik, sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tekirdağ,Çerkezköy
16 Kasım 2018 Cuma 13:18



YORUMLAR (17)
İSTANBULLU PENDİK: ESKİLERİN BİR SÖZÜ VARDIR pazara pirice giderken evdeki bulguru kayvettim eşinde boşar şimdi seni
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DÖRT: sizde beyim sıfır
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞDAT: İkiside pis ve rezil,iksinide cezaevine attın Ömür boyu orda kalsınlar
Yayından Kaldır
7 5
Cevap yaz
TRAKYALI: artık büsler temizlenmeli.
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
AHMET: kolay yoldan zengin olmaya çalışıyorlarrrra
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın