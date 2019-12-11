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Birlikte yapalım Projesi hayata geçti

Düzce Belediyesi kamu yararına yapılan çalışmalarına vatandaşların da dahil olduğunu hayata geçirilen "Birlikte Yapalım" projesi ile kanıtladı.

11.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:21Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
Belediyesi kamu yararına yapılan çalışmalarına vatandaşların da dahil olduğunu hayata geçirilen "Birlikte Yapalım" projesi ile kanıtladı.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin de desteği ile bir ilke daha imza attı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün her fırsatta birlikte proje üreterek, ortak akılla Düzce'yi yeniden inşa edelim ifadesini dikkate alan üniversiteli gençler şehir merkezinde bakım ve onarım ihtiyacı olan parklardaki çalışmalara yardım talebiyle Beyaz Masa'ya başvurdu. Başvuruları hızla Park ve Bahçeler Müdürlüğüne iletilen gençler telefonla müdürlüğe davet edilerek tespit edilen parklardan biri olan Çay Mahallesi Kavaklı Park'ta bulunan oyun ve fitness gruplarında tadilat ve tamirat yaptı. Belediyenin saha personeline yardım eden gençler "Okuduğumuz, geleceğimizi şekillendirdiğimiz bu şehre biz de bir katkıda bulunmak istedik. Belediye Beyaz Masa'ya başvuruda bulunduk ve insanların ortak kullanım alanlarında bizim de bir emeğimiz olsun istedik. Okulumuzun da sosyal sorumluluk projeleri konusunda teşviki ile böyle bir şey aklımıza geldi. Sağ olsunlar bu konuda bize çok yardımcı oldular. Herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

"Vatandaşlarımızın taleplerine kapımız her zaman açıktır"

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parkta yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına destek veren öğrencileri tebrik ederek "Gelecek neslin böyle duyarlı olması bizleri mutlu ediyor, Başkanımızın düsturu ile hareket ediyor, bizden talebi olan hiçbir vatandaşımızı geri çevirmemek için gayret gösteriyoruz. Her talebe kapımız açık, çalışma planımıza uygun şekilde vakit kaybetmeden yaparız, destek veririz. Beyaz Masa aracılığı ile kardeşlerimizin talebi tarafımıza iletildi, seve seve birlikte yaptık, biz de kendilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştular. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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