Haberler» 3. Sayfa» Haber

Birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla başından vuruldu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

18.08.2019 11:57 Birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla başından vuruldu
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer Önkol adlı bir kişi, birlikte yaşadığı Safiye isimli kadın tarafından gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vuruldu. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Önkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay gerçekleştiren Safiye adlı kadın jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU

Aybastı, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:40   Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı
13:38   Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
13:37   Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
13:37   Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
13:24   14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13:20   Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
13:18   Yüzyıllardır yaşatılan gelenek, yüzlercesi dereden geçirildi