Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadın ve bir aylık bebeğini darbettiği öne sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı.

09.06.2020 05:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 05:29
Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadın ve bir aylık bebeğini darbettiği öne sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Koru Sokak'ta yaşayan S.C. ile E.B. arasında kavga çıktı.
Polis ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine E.B. ve bir aylık bebeğini darbettiği ilerisi sürülen S.C. kaçtı.
Koruma talebinde bulunan ve eşyalarını almak için eve giren E.B. ile polis ekiplerine S.C'nin yakınları taş, bıçak ve sopalarla saldırdı.
Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
Arbede sırasında yaralanan 2 kişi, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastane bahçesine gelen S.C'nin yakınları güvenlik önlemi alan bekçilere taş ile saldırdı. Kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.
Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, kavga, Güncel, Haber

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