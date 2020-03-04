Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis

SULTANGAZİ'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'a baltayla saldırarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Halis Bulucu hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Bulucu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,tutuklu sanık Halis Bulucu getirildi. Sanık Bulucu son savunmasında, öldürmek niyeti olmadığını ileri sürerek "Aniden gelişen tartışma sonrası, öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum" dedi. Müvekkilinin iki yıla yakın süredir tutuklu olduğunu ve bakmakla yükümlü olduğu 6 çocuğu olduğunu belirten sanık Bulucu'nun avukatı da beraat talebinde bulundu.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti sanık Halis Bulucu hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulamadan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "Hakaret" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi 'de yaşayan Halis Bulucu ve birlikte yaşadığı Asiye Akburak ile arasında 3 Haziran 2018 günü tartışma yaşandı. İddialara göre, Halis Bulucu eşi Asiye Akburak'a baltayla saldırdı. Komşularının ambulansa ve polise haber vermesiyle Asiye Akburak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Halis Bulucu gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık Bulucu hakkında hazırlanan iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis isteniyordu.

- İstanbul